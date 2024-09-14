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Türkiye
AA 14.09.2024 09:30

Şehit babasından devlet korumasındaki çocuklara mısır ikramı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, yetiştirerek hasadını yaptığı mısırları pişirip devlet korumasındaki çocuklara ikram etti.

Şehit babasından devlet korumasındaki çocuklara mısır ikramı
[Fotograf: AA]

Pasinler ilçesinde hasadını yaptığı mısırları kazanlarda kaynatan  şehit olan özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koruması altındaki çocuklara ikram etmek üzere Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'ne kamyonetle getirdi.

Çocuklarla bir araya gelen Sürücü, şehidin annesi Çiğdem Sürücü ile mısırları çocuklara ikram etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yaptığı konuşmada, şehitlerin aziz hatırlarını yaşatmak, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu çocuklara aktarmanın kendilerinin en büyük görevi olduğunu söyledi.

Şehit babasından devlet korumasındaki çocuklara mısır ikramı

Aykut, bir milletin geleceğinin genç nesillerin sahip olduğu vatan sevgisiyle şekillendiğini belirtti:

"Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Vatanımıza sahip çıkacak, şehitlerimizin emanetini yaşatacak olan yalnızca sizlersiniz. Bugün burada aldığınız mesajlar sizlerin yolunu aydınlatacak, vatanımızı, bayrağımızı ve bağımsızlığımızı her zaman yüreğimizde hissederek ülkemize sahip çıkacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömür ve sağlık diliyorum."

"Her zaman yanınızda olacağım"

Baba Sürücü de her zaman çocukların yanında olacağını ifade ederek, yaptıklarıyla bir nebze de olsa koruma altındaki çocukların gönüllerini almak istediğini söyledi.

Sürücü, şunları kaydetti:

"Ben, 15 Temmuz'dan sonra Kıbrıs ve Çanakkale'ye gittim, şehitlikleri ziyaret ettim. İnsan, onları görünce 'O şehitler, bu vatan için canlarını verdiler, biz de madem canımızı veremiyoruz, bizim de malımız feda olsun.' diye bu hayrı yaptım. Buradan da herkese sesleniyorum: Bu çocuklarımızı sahipsiz bırakmayalım. Ben de kendi tarlamda ürettiğimi mısırları getirdim. Ayçiçeği de getirecektim ama unuttum. Onu da çocuklarımıza başka bir zaman getireceğim. Dedeleri olarak her zaman yanlarındayım. Her zaman canımla, Rabb'imin bana verdiği malımla sizin yanınızda olacağım. Herkesin önünde size söz veriyorum. Her zaman yanınızda olacağım."

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