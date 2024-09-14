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Türkiye
AA 14.09.2024 07:41

Motosiklet yol temizleme aracına çarptı:1 ölü

Haliç Köprüsü’nde motosikletiyle seyir halindeki sürücü, İBB’ye ait yol temizleme aracına çarptıktan sonra hayatını kaybetti.

Motosiklet yol temizleme aracına çarptı:1 ölü

Haliç Köprüsü Okmeydanı istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen sürücü, aynı yönde yol temizleme çalışması yapan araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü’nde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

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