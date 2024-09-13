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Türkiye
AA 13.09.2024 22:39

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takibe alınan O.T, M.K.K, E.Ç, E.D. ve İ.G'nin ev ve araçlarında yapılan aramada, 116 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Düzce Uyuşturucu Narkotik
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