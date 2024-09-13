Az Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 13.09.2024 21:46

Şahan Gökbakar'ın kaçak villası mühürlendi

Marmaris Belediyesi ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen, Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda yer alan kaçak (ruhsatsız) yapı incelemenin ardından mühürlendi.

Şahan Gökbakar'ın kaçak villası mühürlendi

Oyuncu Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapı kayıt belgesinin iptal edildiği villasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesinde imara kapalı alana izinsiz olarak yapılan villada teknik inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirildi. Gökbakar'ın villası ekiplerce mühürlendi.

Marmaris Belediyesi geçen hafta kaçak yapıya gitmiş kilitli ve tel örgülerle çevrili olmasını gerekçe göstererek alandan ayrılmıştı.

Villanın yasal süresi içerisinde yıkımın gerçekleştirilmemesi halinde devreye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı girecek.

Şahan Gökbakar'ın kaçak villası mühürlendi

Marmaris Belediyesinden açıklama

Söz konusu yapının mühürlenmesine ilişkin Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda sanatçı Şahan Gökbakar'ın evi olarak bilinen, Turgut Mahallesi'nde mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım AŞ'ye ait taşınmazla ilgili olarak Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince bugün gerekli teknik inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemede yapı tatil zaptı tutularak mühürleme işlemi tesis edilmiştir. Bundan sonraki süreç, ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuat hükümlerinin belirlediği süreler doğrultusunda tesis edilecek işlemlere göre devam edecektir."

Söz konusu yapı ile ilgili Marmaris Belediyesi 9 Eylül'de yazılı bir açıklama yapmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapı kayıt belgesi iptal edilen yapının incelenmesinin ardından gerekli yasal işlemin yapılacağı duyurulmuştu.

ETİKETLER
Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Sayaç okumak için girdiği binada bastığı yer çöktü, telefoncu dükkanının tavanında asılı kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:29
ABD'den Rus medyasına yeni yaptırımlar
21:59
Kocaeli'de durdurulan 3 araçta onlarca ruhsatsız tabanca çıktı
21:45
Sayaç okumak için girdiği binada bastığı yer çöktü, telefoncu dükkanının tavanında asılı kaldı
21:14
Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'a ulaştı
21:45
Dışişleri: Türkiye Filistin’de ateşkesin sağlanması yönünde çalışmaya devam edecek
20:45
Ukrayna: Rusya'yı barışa zorlamak için uzun menzilli silahlara ihtiyacımız var
İsrail saldırısında tüm ailesini kaybeden 9 aylık bebek yaşam mücadelesi veriyor
İsrail saldırısında tüm ailesini kaybeden 9 aylık bebek yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Sayaç okumak için girdiği binada bastığı yer çöktü, telefoncu dükkanının tavanında asılı kaldı
Sayaç okumak için girdiği binada bastığı yer çöktü, telefoncu dükkanının tavanında asılı kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ