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Türkiye
AA 13.09.2024 21:48

Kocaeli'de durdurulan 3 araçta onlarca ruhsatsız tabanca çıktı

Kocaeli'de durdurulan 3 araçta 101 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de durdurulan 3 araçta onlarca ruhsatsız tabanca çıktı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün Anadolu Otoyolu'nda 3 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda, namlu takımına ait parçalar ile sürgü ve kabza takımları birbirinden ayrılmış ve montaj sonrası satışa hazır hale getirilebilen 101 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 299 şarjör ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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