Sürücü ani manevra yaptı, motosikletli genç otomobile çarptı: Kaza anı kamerada

Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Mikail Güray Esentürk (19) idaresindeki 54 HA 904 plakalı motosiklet, yolun sol tarafındaki akaryakıt istasyonuna dönmek isteyen Cafer S. (48) yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza anı kameralara da yansıdı

Kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Esentürk, sağlık görevlilerince Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Cafer S. gözaltına alındı. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.