Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Bayramda şehirler arası giriş çıkış kısıtlaması uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu anda 15 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış kısıtlamsına da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan” 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süre ile uzatılmıştır.” dedi

Şehirler arası giriş çıkış kısıtlaması hangi illerde devam ediyor?

Seyahat kısıtlamasının devam ettiği iller:

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

9 ile daha seyahat kısıtlaması sona erdilmişti

Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı.

Daha önce İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgesine göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.