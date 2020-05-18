Van’ın Erciş ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan küçük sanayi sitesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi, hırsızlık amacıyla 5 iş yerine girdi. Gece geç saatte, 6’ncı iş yerine giren hırsız, içeride uyuyakaldı.

İş yeri sahibi, sabah kargo paketlerini göndermek için iş yerine gelince uyuyakalan hırsızla karşılaştı. Dükkan sahibi, durumu hemen polise verirken, iş yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına aldı.