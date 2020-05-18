Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kütahya'da kumar oynanan iş yerine baskın
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya'da bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın yapan polis ekipleri, 15 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uyguladı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Balıklı Mahallesi’nde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 03.00’te bir apartmanın üçüncü katına savcılık talimatıyla baskın yapan polis ekipleri, 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 15 kişiye 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı.
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