Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da teröristlerin kullandıkları mühimmatlar imha edildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında teröristlerin kullandıkları belirlenen çok sayıda mühimmat güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, ilçenin Tahıl Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Kapan-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren" operasyonu gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Operasyonda tespit edilen bir sığınakta, doçka uçaksavar silahı, G3 piyade tüfeği ve bu silahlara ait bir miktar fişek, 10 havan mühimmatı, 3 el bombası, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 silah üstü termal dürbün, 2 el dürbünü, 200 kilogram amonyum nitrat, çok sayıda örgütsel doküman ve örgütsel kıyafetler bulundu.
Etiketler: Van Terör örgütü PKK operasyon mühimmatSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:26
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