Sıcaklık değerlerinin yükselmesi koronavirüsün bulaşma riskini azaltıyor. Açıklama, Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden geldi. Araştırmaya göre, sıcaklıktaki bir derece yükselme bulaşta yüzde 3 azalma sağlıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zekaver Odabaşı, virüsün 4 santigrat derecede hızla çoğalırken, 20 santigrat derecede bu çoğalma hızının belirgin bir azalma gösterdiğini söyledi.

"Güneş ışığındaki ışınlar virüsün ölmesini hızlandırabiliyor"

Virüsün yayılmasında sıcaklığın yanında nem oranı ve güneş ışığının da etkisi var. Odabaşı, bu etkiyi şöyle anlattı:

"Güneş ışığındaki ultraviyole ışınlar, virüsün ölmesini hızlandırabiliyor. Standart oda sıcaklığında bir cismin üzerindeki virüsün yaşama süresi bizim 18 saatken, sadece 2 dakika güneş maruziyetiyle 6 saate kadar düşüyor. Ancak havanın ısınması etkisini azaltsa virüs tehdidini ortadan kaldırmıyor. Onun için tedbiri elden bırakmamak gerekiyor."

Zekaver Odabaşı, virüsün yazın azaldığını ama durmadığını söyleyerek, "Devam edecek. O yüzden kuralları hiçe saymamak lazım" dedi.