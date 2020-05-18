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Akdeniz yine 4,7 ile sallandı
[Fotoğraf: AA arşiv]
Akdeniz'de saat 14.48'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de sabah da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 14.48'de meydana geldi. 4.7 büyüklüğündeki deprem yerin 4.2 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Akdeniz bir günde ikinci 4,7
Bu sabah saat 07.18'de yine Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremin 6,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 412 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği açıklanmıştı.
Etiketler: son dakika deprem Akdeniz AFADSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:22
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