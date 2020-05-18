Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 259'uncu günde de sürdürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı eylemde, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Engin için oturma eylemine devam eden Kamile Küçükdağ, "Çocuğumu almadan buradan ayrılmayacağım" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı.

Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrı yaptı. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

[Fotoğraf: DHA]

"Ne bayramımız ne de seyranımız var"

Adana'dan gelen ve 2014'te ortaokul son sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Engin için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katılan Kamile Küçükdağ, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

Oğlunun teslim olup, onu evlendirmek istediğini anlatan Küçükdağ, "Eylemimiz 259'uncu gününe girdi. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. 6 yıldır bize yaşam yok. Ne bayramımız ne düğünümüz ne de seyranımız var. Evladım yanımda olmadıkça mutlu olamayız. Huzurumuzdan olduk. Onlar bizden ne istiyorlar? HDP çocuklarımızı dağda mahkum etmiş, bizi de kapılarının önünde mahkum etmiş. Yeter artık, çocuklarımızı istiyoruz. Onların yüreği hiç mi sızlamıyor? Kendi çocuklarını yollasaydılar. Orası hak yolu değildir. Kardeşi kardeşe düşürüyorlar. 15 yaşındaki çocuğu kandırıp, götürüyorlar. Çocuklarımızı bize teslim etsinler. Biz de evimize gidip, herkes gibi mutlu olalım. Oğlumun teslim olmasını istiyorum. Oğlum gel teslim ol. İşkence ve ceza yok. Ben buraya geldikten sonra 13 ailenin çocuğu teslim oldu. Şimdi anne ve babasının yanındalar. Ben de o günü görmek istiyorum. Oğlum gel, seni evlendireyim. Ondan sonra ölüp, giderim" dedi.