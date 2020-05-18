COVID-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde 100'ü aşkın noktada ve ilçelerde denetimleri sürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 16 Mayıs'tan bugün saat 12.00'ye kadar bin 448 kişiye işlem yapıldı. Toplam 2 milyon 961 bin 174 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 5'i hakkında adli işlem de başlatıldı.

Denizli'de tedbirlere uymayan 182 kişiye para cezası

Denizli'de geçen hafta, tedbirlere uymadığı belirlenen 182 kişiye toplam 77 bin 698 lira ceza uygulandı.

Kentte sosyal mesafe kuralına uymayan 70 kişi hakkında da idari işlem yapılarak, 20 bin 18 lira ceza kesildi.