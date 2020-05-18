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İzmir'de kısıtlamayı delenlere yaklaşık 3 milyon para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan İzmir'de, tedbirlere uymayan ve kısıtlamayı delen bin 448 kişiye 2 milyon 961 bin lira para cezası uygulandı.
COVID-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde 100'ü aşkın noktada ve ilçelerde denetimleri sürüyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 16 Mayıs'tan bugün saat 12.00'ye kadar bin 448 kişiye işlem yapıldı. Toplam 2 milyon 961 bin 174 lira ceza kesildi.
Bu kişilerden 5'i hakkında adli işlem de başlatıldı.
Denizli'de tedbirlere uymayan 182 kişiye para cezası
Denizli'de geçen hafta, tedbirlere uymadığı belirlenen 182 kişiye toplam 77 bin 698 lira ceza uygulandı.
Kentte sosyal mesafe kuralına uymayan 70 kişi hakkında da idari işlem yapılarak, 20 bin 18 lira ceza kesildi.
Etiketler: para cezası koronavirüs izmir denizliSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:35
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