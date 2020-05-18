Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'de kısıtlamaya uymayan 5 bin 409 kişiye ceza kesildi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Gaziantep'te, 2 günlük süreçte yasağı ihlal eden 5 bin 409 kişiye idari para cezası kesildi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk 2 gününde, Gaziantep'te güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı.
Denetimlerde, muafiyeti olmadan dışarı çıktığı belirlenen 5 bin 409 kişiye, idari para cezası yazıldı.
Yasağa rağmen açılan 3 iş yeri sahibine de idari yaptırım uygulandı.
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