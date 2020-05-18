Eskişehir'de, üç kişinin Covid-19 testi pozitif çıkması üzerinde yan yana 3 evde yaşayan 19 kişi, il pandemi kurulu kararınca 14 günlüğüne karantinaya alındı. Evlerin önü polis bariyerleriyle kapatılırken, ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi.

[Fotoğraf: DHA]

Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamur Mahallesi’nde oturan 3 kişiye rahatsızlanarak gittiği hastanede Covid-19 testi yapıldı. Koronavirüs olduğu tespit edilen 3 kişi, hastanede tedavi altına alınırken, Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi yaptığı inceleme sonucu pozitif vakalarla temasta olabileceği yan yana evlerde oturan 19 kişi tespit etti.

Eskişehir Valiliği İl Pandemi Kurulu riski ve virüs bulaşmasını engellemek amacıyla 19 kişi hakkında 14 gün ev karantinasına karar verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri karar üzerine akşam yan yana olan 3 evin girişini demir bariyerlerle kapattı.