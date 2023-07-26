Sebze ve meyve yüklü kamyonetle tır çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Saat 00.30 sıralarında TEM otoyolu Payas ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada seyir halindeyken lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı istikamette ilerleyen tırla çarpıştı.

Çarpışma sonrası kamyonet, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, 2 aracın sürücüsü de yaralanırken kamyonette bulunan sebze ve meyveler kara yoluna döküldü.

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldılar ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar.

Kara yoluna saçılan ürünler, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.