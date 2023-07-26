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Türkiye
DHA 26.07.2023 01:44

Mezarlıkta başından vurulmuş halde bulundu

Adana'da Selam Ş., mezarlıkta başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, ameliyata alındı.

Mezarlıkta başından vurulmuş halde bulundu
[Fotograf: DHA]

Saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Asri Mezarlık içerisinde meydana gelen olayda mezarlık içerisinden silah sesi duyan vatandaşlar, olay yerine geldiklerinde Selam Ş.'yi başından vurulmuş halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Selam Ş.'yi ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ağır olan Selam Ş., hayati tehlike kaydıyla ameliyata alındı. Olay yerinde incelemede yaralamada kullanılan silahı bulamayan polis ekibi, bir adet koş kovana rastladı.

Gencin, intihar girişimi sonucu yaralanmış olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

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