Dağlık alanda yaralanan kişi askeri helikopterle kurtarıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde dağlık alanda gezerken düşerek yaralanan kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Oymalı Köyü Karacadağ mevkisinde gezintiye çıkan M.S. kayalık alandan düşerek yaralandı.

Yaralının yardım çağrısı üzerine olay yerine, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri yönlendirdi.

Olayın dağlık alanda gerçekleşmesi nedeniyle yaralı, 3. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan askeri helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ekibinin çalışmasına ait görüntülerde yaralının, helikoptere çekilmesi yer alıyor.