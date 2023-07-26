'Ses' yüzünden husumetli iki komşusunu pompalıyla öldürüp, intihar etti

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Binen'in olay yerine 2 tüfekle geldiği görüldü.

Saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahallede kahvehane işleten Muhammet Ali Binen, birkaç gün önce mekanda yüksek sesli müzik çaldığı gerekçesiyle komşuları Tugay Kopal ve Mahir Palamut ile tartıştı.

Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, taraflar arasında husumet oluştu.

İki tüfekle geldi

Otomobiliyle iş yerinin önüne gelen Binen, aracından iner inmez pompalı av tüfeğiyle fırının önünde duran Mahir Palamut'a peş peşe ateş açtı.

Yaralanan Palamut yığılırken, silahın kartuşu bittiği için tüfeği yere atıp, araçtan başka bir av tüfeği alan Binen, ateş açmaya devam etti. Fırına giren Binen, bu sefer içeride Tugay Kopal'a arka arkaya ateş etti.

İki kişiyi vuran Binen, sokakta çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kopal ve Binen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Palamut ise sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Başına isabet saçmalarla ağır yaralanan Palamut da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayda hayatını kaybedenlerin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.