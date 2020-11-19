Taşlıyayla mevkisinde yapımına 2004'te başlanan, çevre uzunluğu 22 kilometre olan ve 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölü'nden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Seben ilçesine sulama kanalı yapılacak.

Göl, Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay gölü olma özelliği taşıyor. Proje kapsamında gölün ortasından bir su kanalıyla alınacak su, kapalı boru sistemiyle ilçeye aktarılacak.

[Fotoğraf: AA]

Boru hattının yapım çalışmaları için gölde bulunan 50 milyon metreküp suyun yaklaşık yüzde 70-80'inin boşaltılmasına başlandı.

Suların çekilmeye başlamasıyla eski Bolu Orman İşletme Müdürlüğünün hizmet binaları gün yüzüne çıktı.

[Fotoğraf: AA]