Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 19:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Arnavutköy'de kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri savruldu. O sırada yolda yürüyen 1 kadın ve 2 çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İstanbul Arnavutköy'de seyir halinde olan bir otomobil ile ara sokaktan caddeye giren başka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çarparak durabildi.
O sırada kaldırımda yürüyen 2’si çocuk 3 kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza anı ve sonrasında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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