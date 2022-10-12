İstanbul Arnavutköy'de seyir halinde olan bir otomobil ile ara sokaktan caddeye giren başka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çarparak durabildi.

O sırada kaldırımda yürüyen 2’si çocuk 3 kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı ve sonrasında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.