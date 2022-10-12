Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da odun yüklü tır otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde odun yüklü tırın otomobilin üzerine devrildiği kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Ağılköy rampası mevkisinde, Sefa Ok'un kullandığı odun yüklü tır, aynı yönde seyreden Eğirdir Kaymakamlığına ait Adem Kaban'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle her iki araç yoldan çıkarken, tır, otomobilin üzerine devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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