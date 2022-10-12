Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de 2 sığınak imha edildi
[Fotograf: İHA]
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.
Tunceli'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.
Sığınaklarda arama yapan ekipler, 480 fişek, telsiz başlığı, 19 büyük pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.
Sığınaklar jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirildi.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele Tunceli
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