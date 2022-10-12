Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bıçaklı kavga: 6 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Konya'nın Akşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı, olaya karışan iki kişi tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.K., Ü.B. ve O.K. ile M.K., S.K. ve M.K. tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki gruptan 6 kişi bıçakla yaralandı.
Yaralılar, polis araçları ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olaya karışan diğer kişiler, tedavileri sonrasında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.K. ve M.K. tutuklandı.
Etiketler: Konya Bireysel Silahlanma
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