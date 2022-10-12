Onur Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi. Elindeki poşeti atarak kaçan ve isminin O.K. olduğu öğrenilen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlının kaçarken attığı poşette yeşil reçeteye tabi 560 hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.