Ayvalık'tan Edremit'e uzanan Edremit Körfezi, yağlık zeytinleri ile ön plana çıkıyor. Balıkesir'de 12 milyon zeytin ağacı bulunurken, binlerce kişi zeytin sektöründe istihdam ediliyor.

Geniş alana yayılan zeytinliklerde, son yıllarda hırsızlık olayları da artmaya başladı. Sektörün bileşenleriyle bir araya gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığındaki heyet, Türkiye'de zeytinyağı fabrikaları ile ilgili ilk kez alınan bir karara imza attı.

Üreticilerin en büyük taleplerinden biri olan kayıt dışı zeytinin fabrikalara girişinin engellenmesi konusunda, kameralarla denetim kararı alındı.

"Yaşanan hırsızlıklar üreticiyi olumsuz etkiliyor"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir'in, Türkiye'nin en fazla zeytin üretimi yapan ilk 3 ili arasında yer aldığını söyledi.

Vali Şıldak, Ayvalık ve Edremit hattındaki Edremit Körfezi'ndeki zeytinlerden elde edilen yağların Türkiye'nin en kalitelisi olduğunu kaydetti. Zeytinin bölge ekonomisinin temeli olduğunu anlatan Vali Şıldak, yaşanan hırsızlıkların ise üreticiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Bu yönde çok sayıda yakınma, talep, şikayet aldıklarını ifade eden Vali Şıldak, "Geçen yıl zeytin hırsızlıklarının önlenmesine ilişkin uygulamamızı, bu yıl çok daha güçlü bir şekilde, bütün kurumlarımızın iş birliğiyle sağlamak üzere, Edremit'te bir güvenlik değerlendirme toplantısı yaptık. Bu toplantımıza; kaymakamlarımız, güvenlik birimlerimiz, ilçelerimizin ziraat odaları, belediyeleri, çiftçi mallarını koruma başkanlıklarının yetkilileri katıldı" dedi.

Valilik genel emri yayınlandı

İstişareler sonucunda etkili tedbirler alındığını belirten Vali Şıldak şöyle konuştu:

"Bu tedbirlerin kararlarını da bir valilik genel emri olarak yayınladık. Buna ilave olarak bir de kurumlarımızın bu konuda almaları gereken önlemleri içeren bir genelge çıkardık. Ümit ediyoruz ki; uygulamasına ekim ayı itibarıyla başladığımız bu çalışma, çok iyi sonuçlar verecek. Genel emrin esası; hırsızlık yapılarak toplanan zeytinlerin alım sürecine ilişkin denetimleri, bir mekanizmaya bağlamaktır. Bu kapsamda kaymakamlıklar bünyesinde oluşturduğumuz komisyonlarımız sürekli denetim yapacak. Böylelikle denetim harici kayıt dışı bir ürünün, hırsızlık sonucu elde edilen zeytinin alımını engellemeye yönelik tedbirleri etkili şekilde hayata geçirmiş olacağız."

[Fotoğraf: DHA]

Komandolardan sonra kameralı önlem

Üreticinin yanında olduklarını belirten Vali Şıldak, şunları söyledi:

"Bu yıl çok rahat bir nefes alacaklar. Jandarma komando birliklerimizin bile görev yapacağı bu güvenlik tedbirlerin son derece etkili olacağını düşünüyorum. Özellikle jandarma sorumluluk bölgemizdeki kamera sayımızı artırıyoruz. Hareketli ve sabit kamera unsurları ve yine fotokapan olarak tabir ettiğimiz tespit cihazlarıyla, İHA'larla, dronlarla bu tedbirleri havadan, yerden görüntülemek suretiyle de kayıt altına alacağız. Arazilerde sivil araçlarla, farklı zamanlarda devriyeler görev yapacak. Fabrikalarda zeytin alım noktalarında da kayıt tutulacak, görüntü kaydı alınacak. Üreticiler aynı zamanda ziraat odalarından aldığı çiftçi belgesini ibraz edecek. Kamera kaydıyla da ürün satışları kontrol altına alınmış olacak. Bütün bunlardaki amaç; kontrol dışı ve kayıt dışı alım, satımları engellemek. Aynı zamanda olayın vergi denetimi boyutu ile caydırıcılık kazanmasını da önemsiyoruz."