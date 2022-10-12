Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Eski Yerlerine Kazandırılması" projesi kapsamında yaklaşık 6 ay önce Spil Dağı Milli Parkı'na 14 kızıl geyik bırakıldı.

Bu geyiklerden ikisi bugün Spil Dağı Milli Parkı'na yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Turgutlu ilçesi merkezine indi.

Vatandaşların Ergenekon Mahallesi'ndeki Turgutlu Anadolu Lisesi yakınında ve ilçe girişindeki kara yolu üzerinde görüntülediği geyiklerin bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Geyiklerin son olarak Irlamaz Mahallesi yakınlarında görülmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Hayvanlardan birinin, milli parktaki restorana giderek artan yiyeceklerle beslenmeyi alışkanlık haline getirmesiyle gündeme gelen ve restoran çalışanlarının "Mete" adını verdiği geyik olduğu öğrenildi.