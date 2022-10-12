Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 19:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de hasta taşıyan midibüs devrildi: 9 yaralı
[Fotograf: İHA]
İzmir-Aydın Otoyolu'nda, tedavi için özel bir hastaneye giden kanser hastalarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
İzmir-Aydın Otoyolu'nda Mustafa E. idaresindeki midibüs, Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ve araçtaki 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Midibüsün, kanser tedavisi gören hastaları Aydın'dan İzmir'deki özel bir hastaneye götürdüğü öğrenildi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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