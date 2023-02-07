Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Savcılık depremle ilgili yanıltıcı bilgi paylaşan hesaplara soruşturma başlattı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya aracılığıyla yanıltıcı bilgiler paylaşan 58 sosyal medya hesabı hakkındaki soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için talimat verdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya üzerinden halk arasında endişe, korku veya panik amacıyla yanıltıcı bilgiler paylaşan 58 sosyal medya hesabı hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıkça başlatılan resen soruşturma kapsamında şüphelilerin tespiti ve yakalanması yönelik kolluk kuvvetlerine gerekli talimatların verildiği öğrenildi.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 10:07
- 10:07
- 09:59
- 10:02
- 09:53
Sıradaki Haber
Engelli vatandaştan depremzedelere mektup: Arkadaşlarım sizi kurtarmayı çok istiyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz