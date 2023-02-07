Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

Kastamonu'da yardım malzemeleri, Valilik koordinesinde Merkez Spor Salonu'nda toplanıyor. Burada toplanan yardımlar, daha sonra gönüllü ekipler tarafından kutulara yerleştirilerek, tırlara yükleniyor.

Yardımda bulunan vatandaşlardan zihinsel engelli İzzet Mert Şahin, annesiyle geldiği spor salonunda kolilerin hazırlanmasına yardımcı oldu.

Bölgeye gitmeyi çok isteyen Şahin, bir mektup yazarak paketlediği yardım malzemelerinin içerisine yerleştirdi. Şahin, mektupta, "Arkadaşlarım sizleri kurtarmayı çok istiyorum ama annem göndermiyor. Ben de sizlere yardım paketi gönderiyorum. Sizi seviyorum" sözlerini kullandı.

"Bugün burada birliği gördük"

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, depremin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Depremi ilk duyduğumuz andan itibaren Kastamonu Valimiz Avni Çakır'ın duyurusuyla birlikte Merkez Spor Salonuna geldik. Destek olmak isteyen herkes burada. Özel bireylerimizle buraya gelerek biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Özel bireylerimiz oraya gitmeyi, yardım etmeyi çok istiyor. Hatta özel bireylerimizden İzzet Mert Şahin, yazdığı bir notta oraya gitmeyi çok istediğini ifade etti. Bugün biz burada birliği gördük. Bu bizim için gurur verici."