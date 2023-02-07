Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Valisi Yerlikaya saat vererek uyardı: Trafiğe çıkmayın
[Fotograf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 19.00'dan sonra ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini ifade ederek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları için uyarı yaptı.
Vali Yerlikaya sosyal medyadan beklenen kuvvetli kar yağışına karşı uyardı.
Paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı
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