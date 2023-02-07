Ayrıca, Bayrak taşıyıcının Aydın’daki uçuş okulu TAFA’nın ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekibinden olan çalışanları da İskenderun’daki enkaz çalışmaları için arama-kurtarma ekiplerine katıldı.

Bayrak taşıyıcı havayolunun uçak bakım-onarım şirketi Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin 10 bine yakın çalışanı, depremin yaralarını sarmak için kenetlendi.

300 kişilik teknik ekip kurtarma faaliyetlerinde

İlk yardım ve acil müdahale tecrübesine sahip, çoğunluğu teknisyenlerden oluşan yaklaşık 300 kişilik bir grup deprem bölgelerine giderek arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Psiko-sosyal destek için 350 kişilik ekip deprem bölgesine gidiyor

İçlerinde psikologların da olduğu 350 kişi ise, depremden psikolojik olarak etkilenen vatandaşlara psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla deprem bölgesine gitmeyi bekliyor.

Depremin yaşandığı gün şirket içerisinde, AFAD'a iletilmek üzere bir nakdi yardım kampanyası başlatan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ailesi, kampanyanın ilk 5 saatinde yaklaşık 2,3 milyon TL’yi deprem bölgesi için topladı.

İstanbul ve Ankara'daki zorlu hava şartlarında yardım için havalanan uçakların, emniyetli uçuşları için de kabin ekiplerinden kokpit ekibine, yer personelinden teknisyenlere kadar tüm çalışanlar 7/24 görevlerini icra ediyor.