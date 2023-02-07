Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Özer, Malatya'da incelemelerde bulundu ve depremzedelerle bir araya geldi.

Depremlerin doğrudan etkilediği 10 ilde tüm imkanları seferber ettiklerini, öğretmen, okul yöneticisi, il müdürü ve Bakanlık personelinin bölgede vatandaşların derdine derman olmak için çaba sarf ettiğini aktaran Özer, bu süreçte okullarda eğitime ara verildiğini ve okulların içi, bahçesi, uygulama otelleri ve öğretmenevlerinin vatandaşların konaklaması için hizmete açık olduğunu vurguladı.

"Yaklaşık 251 bin vatandaşa barınma hizmeti veriyoruz"

Depremzedelere sıcak yemek hazırlayan Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini de ziyaret eden Bakan Özer, şunları kaydetti:

"10 ilimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtlar, pansiyonlar, öğretmenevleri ve uygulama otellerinde yaklaşık 251 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda özellikle meslek liselerimizin yiyecek içecek bölümleri, öğretmenevlerimizin restoranları da vatandaşlarımızın yeme ihtiyaçlarını karşılamak için su ihtiyaçlarını karşılamak için destek veriyor.

Bu çerçevede günlük olarak 372 bin kişiye yemek verebilme kapasitesine ulaştık, vatandaşlarımıza eriştiriyoruz. Yine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı arama kurtarma birimi olarak yaklaşık 2 bin 500 öğretmenimiz, İçişleri Bakanlığı eğitiminden geçen, AFAD'ın eğitiminden geçen 2 bin 500'e yakın öğretmenimiz de 10 ilimize dağılmış durumda. Arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor."