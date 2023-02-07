Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskenderun'da depremin ardından deniz seviyesi yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.
Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metrelik su birikintileri oluştu.
Su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği bölgede, trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik polisi araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor.
Denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görülüyor.
Etiketler: Hatay
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