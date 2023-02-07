Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, 9 Şubat Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Fırtına Hava Durumu
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