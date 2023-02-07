Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Apartmanın yarısı ayakta, diğer yarısı yıkıldı
[Fotograf: İHA]
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan depremde Adana'daki Mete Apartmanı'nın bir bölümü ayakta dururken diğer bölümü yıkıldı.
Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesinde 3 bloklu 13 kat 39 daireden oluşan Mete Apartmanı’nın yarısı çöktü.
Kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları iz takip köpekleri ile devam ederken enkaz altında kalanların yakınlarının gözü yaşlı bekleyişi de sürüyor.
Enkaz altında 11 kişinin olduğu değerlendiriliyor
Enkaz altındaki 11 kişinin yakınlarından biri dünden beri yeğenini beklediklerini söyleyerek “Biran önce çıkarılmasını bekliyoruz” dedi.
Apartmanın enkazı havadan görüntülendi.
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