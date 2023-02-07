Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına madenciler de katıldı
[Fotograf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için toplam 2 bin 103 madencinin deprem bölgesine intikal ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve özel maden şirketlerinde çalışan madencilerin arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdiği kaydedildi.
Paylaşımda, "TTK, TKİ ve özel maden şirketlerinden toplam 2103 madenci arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için AFAD koordinasyonunda bölgeye intikal etti, çalışmalara başladı. TTK'dan 500 ilave madenci daha gün içerisinde Kahramanmaraş'taki çalışmalara katılmak üzere yola çıkacak" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Deprem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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