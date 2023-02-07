Türk Kızılay'ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki kan bağışı noktasına gelen vatandaşlar, uzun kuyruklarda bekleyerek kan bağışında bulunuyor.

Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Burak Civelek, kan bağışı merkezinin, hastanedeki ihtiyacı karşılama kapasitesine sahip olduğunu, deprem nedeniyle kapasitenin iki katına çıkarak hizmet verdiklerini söyledi.

Aynı anda 8 kişiden kan alabildiklerini bildiren Civelek, "Halkımızın büyük bir teveccühü var kan naklinde. Büyük bir yoğunluk yaşandı. O yüzden yatak sayımızı artırarak, Kızılay yetkileriyle de görüşerek 08.00-12.00, 13.30-18.00 olan mesai saatlerini 08.00-23.00'e çıkarttık. Öğle arası mesailerini de iptal etmek zorunda kaldık" dedi.

Yoğunluk nedeniyle gelenlere randevu vermek zorunda kaldıklarını belirten Civelek, "Herkesin bir günde kan ihtiyacını karşılamasının anlamı yok. Bunların yayılması da lazım. Bugün, yarın ve öbür gün bin kişinin kan vermesi daha uygun. Bugün 20 bin kişi verdi, yarın hiç kimse kan bağışında bulunmasa bu uygun bir yaklaşım değil. O yüzden gelen gönüllülere randevu vererek, kapasitemizi iki katına çıkararak biz çözüm ürettik" uyarısında bulundu.

Afet nedeniyle hastanenin ihtiyaçlarını minimum seviyeye indirdiklerini ifade eden Civelek, "Şu an burada alınan kanların hepsi Kızılay'a aktarılıyor" diye konuştu.

"Sıralardan ayrılmayalım, kan verme işlemine devam edelim"

Kan bağışında bulunan Onur Gölbaşı, deprem bölgesindeki insanlara bir nebze yardım etmek amacıyla geldiğini dile getirerek, "Halkımızın, Kızılay'ın kan verme merkezlerine gidip süre limiti olmadan beklemelerini rica ediyorum. Çünkü ilerleyen günlerde daha çok ihtiyacımız olabilir. O yüzden 'Sıra çok uzun' diyerek sıralardan ayrılmayalım, kan verme işlemine devam edelim" diye konuştu.

Bağışçılardan Osman Demir, "Ayni ve nakdi yardımları herkes yapabilir. Ama kan bu şekilde değil. Acil ihtiyaç olduğu zaman parayla satın alabileceğiniz bir şey değil. Bir battaniyeyi, ısıtıcıyı ithal edebilirsiniz ama kanı değil. Kan için daha duyarlı olmaya çağırıyorum insanları. Bugün de 1,5 saat bekliyoruz, gerekirse 1,5 saat daha bekleriz" dedi.

Zeynep Ayten ise "Hepimize geçmiş olsun. Bu borcumuz. Uyuyamıyorum, rahat değilim. Onun için elimden geleni yapmaya geldim. Herkes de bu şekilde davransın, duyarlı olalım" sözlerini kullandı.