SAKOM İlk depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 312 depremin meydana geldiğini açıkladı.

Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısının 25 bin 693, araç sayısının 360, iş makinesi sayısının 3 bin 361 olduğu açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde 65 ülkeden yardım için gelen 2 bin 769 personelin afet bölgesine sevk edildiği ifade edildi.

Afet bölgelerine 30 vali ve 47 kaymakam görevlendirildi.

Afet bölgesine AFAD’dan 100 milyon TL ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250 milyon TL olmak üzere toplam 350 milyon TL acil durum ödeneği gönderildi.