Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Toplam 3 bin 419 kaybımız var. Yaralılarımız 20 bin 534. Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. Yıkık bin sayımız da 5 bin 775. Şu anada kadar 312 artçımız mevcut. 6 ve üzeri 3 depremimiz var. 24 deprem de 5 ve 6 arasında. Arama kurtarma boyutundaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kış şartları sadece bölgedeki 10 ilimizle ilgili de değildi bu diğer bölgelerimizde de tipinin de yoğun olduğu bölgeler yolların kapanması hava şartlarıyla mücadele etmemizi de beraberinde getirdi.

"12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcut"

Arama kurtarma sayıları itibariyle bugün, şu an itibariyle tüm illerimizde 12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Bunlardan 4 bin 60'ı Kahramanmaraş'ta, 2 bin 465'i Hatay'da, 1314'ü Gaziantep'te, 1721'i Adıyaman'da, 687'si Osmaniye'de, 119'u Adana'da, 562'si Diyarbakır'da, 100'ü Şanlıurfa, 41'i Kilis ve 1912'si Malatya'da... Özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki çalışmalar oldukça başarılı şekilde yürütüldü. Bu illerimizdeki durum oldukça iyi. Diğer illerle alakalı yine bu arama kurtarma çerçevesinde sağlıkla ilgili 946 ambulans, 239 UMKE timi ve yine ambulans uçaklar ve ayrıca 1947 UMKE personeli de toplam 4 bin 785 sağlık personelimiz görev yapmaktadır sahada. An itibariyle toplam sahada fiilen çalışan personel sayımız 24 bin 443'tür. Tabii iş makinaları konusu son derece önemli, kritik. Arama kurtarma ekipleriyle ilgili burada da 5 bin 19 iş makinemiz fiilen sahada. Arama kurtarma ekiplerimizle birlikte faaliyet halindedir.

"Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu"

Bölgede işi olmayan vatandaşlarımızı bu yolları kullanmamaları ve bölgeye gitmemeleri yönünde özellikle ikaz etmek istiyoruz ve rica ediyoruz. Bu bölgeleri ihtiyacı olmayan afet bölgesine gıda veya arama kurtarma, barınma ve benzeri alanlarda herhangi bir nakliye işi yapmayanların bu yolları kullanmamaları, dolayısıyla burada bir tedbir de almış durumdayız. Özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araçların afet ile ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız. 48 saat süresince bu geçerli olacak. 11.00 itibarıyla bugün bu süre başlamış durumda. Diğer illerde de ihtiyaç olursa bu genişletilebilir. Burada bizim vermek istediğimiz mesaj bu tür tedbirlere gerek olmadan bölgede işi olmayan vatandaşlarımızın o yolları kullanmamaları.