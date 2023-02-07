Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Mehmetçik, vatandaşların ve devletin kurum kuruluşlarıyla birlikte omuz omuza arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri deprem bölgesi için Ankara'dan havalandığını açıkladı.

Helikopterler, bölgede personel ve malzeme nakli başta olmak üzere verilecek birçok görevi yerine getirecek.

Kara Kuvvetlerimizin CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri de deprem bölgesi için Ankara’dan havalandı. Helikopterlerimiz bölgede personel ve malzeme nakli başta olmak üzere verilecek birçok görevi yerine getirecek.#MSB #Deprem pic.twitter.com/SH0DlpaDMz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023

"Hava yardım koridoru"nda 154 sorti yapıldı

Binlerce asker destek için deprem bölgesine gönderilirken, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

[Grafik: TRT Haber]

Gece boyunca açık kalan koridorda, aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracıyla 154 sorti destek uçuşu yapıldı.

TSK tarafından kurulan "hava yardım koridoru" gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile gece boyunca arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri taşınırken, yaralı vatandaşlarımız da tahliye edildi.https://t.co/bh3GYnmh0P#MSB pic.twitter.com/XwCFpiccg4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023

TCG İskenderun, yaralıları Mersin'e tahliye etti

TCG İskenderun Gemisi de yaralanan vatandaşların Mersin'e tahliyesi için Hatay'a gönderildi. Dün gece kurtarılan 98 yaralı, gemi ile İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildi.

TCG İSKENDERUN gemisi, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Dün gece deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşımız İskenderun’dan Mersin’e tahliye edildi. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun’a görevlendirildi. #MSB pic.twitter.com/N1uefs6tcT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023

Gelibolu’daki 2’nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığında görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlar, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bu sabah bölgeye hareket etti.

İş makinaları gemilerle yola çıktı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri de deprem bölgesine iş makinaları ulaştırmak için İskenderun'a doğru yola çıktı. Gemilerde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama kurtarma teçhizatları da bulunuyor.

Deniz Kuvvetlerimize ait TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR gemileri, deprem bölgesine iş makinaları ulaştırmak için İskenderun’a doğru yola çıktı. Gemilerimizde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama-kurtarma teçhizatları da bulunuyor. pic.twitter.com/J1S81mHQqh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023

Akut ekipleri Adana'ya taşındı

Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaştırılmasına yönelik uçuşlar aralıksız sürerken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklar Ankara'dan Adana'ya Akut ekiplerinin ulaşımını sağladı.

Arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaştırılmasına yönelik uçuşlarımız aralıksız sürüyor. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar Ankara’dan Adana’ya Akut ekiplerinin ulaşımını sağladı. #MSB #Deprem pic.twitter.com/LqqSSp5g5h — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023

Ayrıca Mehmetçik, deprem bölgesinde kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirirken, Hatay'daki çadır kurma faaliyetlerine de aralıksız destek sağlıyor.