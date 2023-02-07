Türkiye’nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Bölgede, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İGA İstanbul Havalimanı’nda görevli, 94 personel dün gece saatlerinde deprem bölgelerine hareket ederken, 43 araçlık afet yardım ekibi konvoyunun da varmak üzere olduğu belirtildi.

İGA İstanbul Havalimanı’na akın eden binlerce gönüllü yardım ekibi afet bölgelerine 31 sefer ile ulaştırılırken, 4 kargo uçağıyla da yardım malzemesi ve ekipman gönderildi, toplamda 5350 gönüllünün bölgeye ulaştığı ifade edildi.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, "Gün dayanışma ve birlik günüdür. İGA İstanbul Havalimanı olarak, birbirimize kenetlenmemiz gereken böylesi bir zamanda birlik ve beraberlikle; üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bundan yola çıkarak, çalışma arkadaşlarımızla deprem bölgesine gönüllü olarak desteğe gitmek isteyenleri göndereceğimiz bilgisini paylaşınca, personelimizden sayısız başvuru aldık. Şu anda ilk adım olarak 217 gönüllü personelimiz, deprem bölgelerine yola çıktı. Şunu gururla belirtmemiz gerekiyor ki; Türk milletinin alamet-i farikası, böylesi felaket dönemlerinde tek yürek olması… Yine birbirimize en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde milletimiz her zamanki fedakarlığını, cekafarlığını ve ferasetini ortaya koyuyor. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tüm yaralılarımıza da acil şifalar dilerken, enkaz altında kalanların bir an önce kurtarılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.