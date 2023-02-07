Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
TAG Otoyolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını bildirdi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerle kapanan TAG Otoyolu'nun ulaşıma açıldığı belirtildi.
Güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Ekiplerimiz sahada, vatandaşlarımız güvenle seyahat etsin diye, aktif olarak çalışmaya devam etmektedir" sözlerine yer verildi.
⚠️⚠️#TAG Otoyolu ulaşıma açılmıştır.— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) February 7, 2023
Güzergâhta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
Ekiplerimiz sahada vatandaşlarımız güvenle seyahat etsin diye aktif olarak çalışmaya devam etmektedir.#KarayollarındaSonDurum
Etiketler: Deprem Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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