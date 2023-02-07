Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerle kapanan TAG Otoyolu'nun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Ekiplerimiz sahada, vatandaşlarımız güvenle seyahat etsin diye, aktif olarak çalışmaya devam etmektedir" sözlerine yer verildi.