Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kar uyarısı
[Fotograf: AA]
İstanbul, Bursa ve Balıkesir için bugün ve yarın için yerel kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün ve yarın İstanbul, batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere Bursa ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel kuvvetli kar yağışı görülecek.
Vatandaşların, başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı Hava Durumu
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