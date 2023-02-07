Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İskenderun Limanı'ndaki yangın sürüyor
[Fotograf: DHA]
İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında İskenderun Limanı'nda yangın çıktı. Konteynerlerde başlayan yangın gece boyunca devam etti.
Büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Müdahaleye Sahil Güvenlik Yaşam Gemisi de destek veriyor.
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