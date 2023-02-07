Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 06:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde yangın
[Fotograf: AA]
İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.
Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.
[Fotoğraf: AA]
TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Son Haberler
- 09:26
- 09:08
- 09:23
- 08:51
- 08:44
Sıradaki Haber
Saatler sonra enkazdan çıkarılan minik Miran ekiplerin umudu oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz