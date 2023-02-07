Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 06:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da 5,3 büyüklüğünde artçı deprem
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 6.13'te Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.
Sarsıntı, 8,13 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2023
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Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2023-02-07
Saat:06:13:12 TSİ
Enlem:37.807 N
Boylam:37.66 E
Derinlik:8.13 km
Detay:https://t.co/WDsW5n82r4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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