Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 03:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da depremde yaralananlar TCG İskenderun gemisine alınıyor
[Fotograf: AA]
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da yaralananlar, Mersin'e sevk edilmek üzere TCG İskenderun gemisine alınmaya başlandı.
Görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait TCG İskenderun gemisi, depremde yaralananları almak için İskenderun Limanı'na yanaştı.
Limana ambulanslarla sevk edilen yaralılar, ekiplerce gemiye alınmaya başlandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, tedavileri için Mersin'e sevk edilecek.
TCG İskenderun gemisi, yaralıları Mersin’e ulaştırmak için Hatay İskenderun Limanı'na geldi. pic.twitter.com/nu5jAE7sL4— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2023
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