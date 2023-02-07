Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 03:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 50,7 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Yayladağı'na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2023
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Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-02-07
Saat:02:29:16 TSİ
Enlem:35.69 N
Boylam:35.475 E
Derinlik:44.17 km
Detay:https://t.co/XLBpgqr84r@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Deprem Hatay AFAD
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